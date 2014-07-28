Правительство проводит закрытое заседание под председательством Яценюка
13:57, 28 июля 2014Политика
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По словам вице-премьер-министра, сегодня Кабмин рассмотрит законопроекты, которые будут вынесены на заседание ВР.
Яценюк председательствует на закрытом заседании Кабмина / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины на закрытом заседании рассматривает вопрос внесении изменений в Госбюджет 2014 года.
Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Александр Сыч, сообщает Громадське.ТБ.
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«Сегодня проходит заседание правительства, на котором рассматриваются законопроекты, которые будут вынесены на заседание парламента в четверг», - сказал Сыч.
Он добавил, что на заседании председательствует Арсений Яценюк.
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