Правительство проводит закрытое заседание под председательством Яценюка

Кабинет министров Украины на закрытом заседании рассматривает вопрос внесении изменений в Госбюджет 2014 года.

Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Александр Сыч, сообщает Громадське.ТБ.

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«Сегодня проходит заседание правительства, на котором рассматриваются законопроекты, которые будут вынесены на заседание парламента в четверг», - сказал Сыч.

Он добавил, что на заседании председательствует Арсений Яценюк.