Госдуме недостаточно доказательств, предоставленных США об обстреле Украины со стороны РФ

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич, пишет РИА Новости.

По словам Клинцевича, США "врут очевидные вещи".

"Сегодня разговор американцев просто недоказуем", - заявил Клинцевич, добавив, что у него "такой информации, что наши (РФ) обстреливали с нашей территории (со стороны РФ), нет".

Говоря об обстреле российской территории со стороны Украины, то, по мнению парламентария, необходимы соответствующие "точечные удары" по системам артиллерийского огня.

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"То, что сегодня нашу территорию (РФ) обстреливают, - я вообще сторонник того, чтобы просто сделать какое-то крайнее предупреждение. Как говорят мои коллеги, нанести точечные удары, чтобы пострадали только те системы реактивного артиллерийского огня, которые реально ведут огонь, чтобы было адресно, чтобы каждый, кто стрелял, четко понимал, что он может от этого пострадать ", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Госдеп США предоставил четыре спутниковые снимки, подтверждающие, что обстрел территории Украины велся со стороны РФ.