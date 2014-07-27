Боевики "Беса" выдвинули ультиматум, угрожают расстрелять пленных - источник

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Тимур Олевский со ссылкой на информацию от одного из заложников "Беса".

"Позвонил заложник из штаба Беса. Он рассказал, что командует сейчас "Боцман". Он выдвинул ультиматум. Если повториться обстрел Горловки или будет штурм города, боевики взорвут химические заводы и расстреляют пленных. Им нужны сутки. Это они население так защищают от градов видимо, отравить его химией собираются, но все равно надо что-то делать", - сообщил Олевский.