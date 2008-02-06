Герман: мы так не договаривались

Народный депутат, заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Анна Герман сообщила, что регионалы разблокируют работу Верховной Рады только в случае принятия постановления по НАТО.

«Наши требования - принятие нашего постановления по НАТО. И если договоренности будут достигнуты на совещании у спикера ВР, то работать будем. Если нет - будем блокировать трибуну», - цитирует Герман пресс-служба ПР.

А. Герман также объяснила, почему возникла потасовка у парламентской трибуны. По ее словам, причина - нарушение Яценюком достигнутых ранее договоренностей. «Яценюк пообещал, что откроет и закроет сессию, и мы сразу пойдем на согласительный совет по проекту постановления о НАТО. Но он начал голосование, а мы так не договаривались», - отметила депутат-регионал.

Особое внимание парламентарий уделила тому, что спикер не заблокировал карточки для голосования тех депутатов, которых не было в зале от коалиции. «Их голосование - нарушение Регламента», - подчеркнула она.