Перекрыто автосообщение Украины с Румынией: возле Черновцов люди протестуют против мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, люди начали перекрывать автодороги после того, как 24 июля в населенные пункты области поступили мобилизационные распоряжения.

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Очевидец рассказал УНИАН, что в настоящий момент на выезде из Черновцов на транссе Черновцы - Шичава сооружается мощная баррикада из бетонных блоков, а сообщение Украины с Румынией полностью перекрыто.

Те водители, которым нужно ехать в Румынию, в настоящий момент вынуждены ехать в объезд, через Молдову, сообщили очевидцы.

24 июля местные жители перекрыли автодорогу в селе Волока Глубокского района. Утром 25 июля дорогу перекрыли в двух селах Глубокского и нескольких населенных пунктах Сокирянского района Черновицкой области.

Протестующие возмущаются тем, что в армию призывают простых людей, в то время как детей власть предержащих мобилизация не касается. Кроме того, люди говорят о необеспеченности украинских военных, которые принимают участие в АТО.

Свои претензии протестующие намерены изложить в обращении к президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины утвердила указ президента "О частичной мобилизации". 23 июля президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».

В объяснительной записке к документу отмечается, что “необходимость принятия решения о частичной мобилизации предопределена распространением проявлений терроризма на территории Украины, которые приводят к гибели мирного населения, военнослужащих и работников воинских формирований и правоохранительных органов Украины в восточных регионах государства, концентрацией группировок войск (сил) со значительным наступательным потенциалом на территории Российской Федерации вблизи государственной границы Украины, угрозой нападения, опасностью государственной независимости Украины”.

В документе отмечено, что “мобилизация проводится на протяжении 45 суток со дня вступления в действие названного Указа”. Закон вступил в действие со дня его опубликования.