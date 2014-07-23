Порошенко подписал закон о частичной мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины утвердила указ президента "О частичной мобилизации".

В пояснительной записке к документу указывается, что “необходимость принятия решения о частичной мобилизации обусловлена распространением проявлений терроризма на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, военнослужащих и работников воинских формирований и правоохранительных органов Украины в восточных регионах государства, концентрации группировок войск (сил) со значительным наступательным потенциалом на территории Российской Федерации вблизи государственной границы Украины, угрозе нападения, опасности государственной независимости Украины”.Читайте такжеВР увеличила предельный возраст военнообязанных в запасе

В документе также отмечено, что “мобилизация проводится в течение 45 суток со дня вступления в силу данного указа”.

Указом создаются дополнительные условия для доукомплектувания потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, других воинских формирований Украины военнообязанными и резервистами в соответствии с мобилизационными планами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.