АТО будет продолжена, несмотря на вчерашние события в парламенте и правительстве - СНБО
14:01, 25 июля 2014Политика
1 0
Антитеррористическая операция будет продолжена, несмотря на вчерашние события в Верховной Раде и правительстве.
Антитеррористическая операция будет продолжена / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В связи с событиями в правительстве и в Верховной Раде украинские военные не остановятся и операция по обезвреживанию террористов на востоке Украины будет продолжена», - заявил он.
Читайте такжеОсновной удар сил АТО направлен на группировки, захватившие Горловку
Как известно, 24 июля с трибуны Верховной Рады Арсений Яценюк заявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter