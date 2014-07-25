АТО будет продолжена, несмотря на вчерашние события в парламенте и правительстве - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В связи с событиями в правительстве и в Верховной Раде украинские военные не остановятся и операция по обезвреживанию террористов на востоке Украины будет продолжена», - заявил он.

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Как известно, 24 июля с трибуны Верховной Рады Арсений Яценюк заявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.