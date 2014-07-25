ГПУ объявила в розыск одного из руководителей ЛНР, гражданина РФ Козицина

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, действия Козицина органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

«Установлено, что указанное лицо с начала мая по настоящее время осуществляет руководство отдельными террористическими группами, которые входят в состав террористической организации, путем определения им боевых заданий, мест расположения, образования инженерных препятствий (блокпостов) и направления нанесения вооруженных ударов по государственным военизированным формированиям Украины. Кроме того, Николай Козицин совершает действия по обеспечению деятельности террористической организации вооружением и военной амуницией», - сообщили в ГПУ.

Читайте такжеСБУ перехватила переговоры, в которых террористы докладывают о сбитом ими Boeing-777: множество тел, вооружения нетПостановлением следственного судьи от 22 июля по ходатайству органа досудебного расследования, согласованного Генпрокуратурой, предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд Козицина для избрания меры пресечения в виде удержания под стражей.