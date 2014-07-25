В Воронеже проходит судебное заседание по делу украинской летчицы Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, начало заседания было запланировано на 11.00 мск, однако оно началось на несколько минут позже.

По решению суда Савченко не доставили в здание Воронежского областного суда. Планируется, что общение с ней будет происходить в режиме видеоконференции из СИЗО.

В зале суда присутствует адвокат Марк Фейгин и начальник консульского отдела при Посольстве Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

Судебное разбирательство вызвало большой интерес у российских СМИ. К суду прибыли также несколько жителей Луганской области, которые представились беженцами и высказывали возмущение тем, что Государство Украина и украинский консул не оказывают им помощь.

В то же время к зданию суда пришла гражданка России, чтобы выразить поддержку летчице, которая является "героем, защищающим свою Родину".

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Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко до 9 сентября. Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа.

17 июля Савченко заявила о желании лично участвовать в заседании Воронежского облсуда 25 июля. Также она обратилась к Следственному комитету РФ возбудить уголовное дело по факту ее похищения.