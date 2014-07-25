СМИ: Авиакомпании сами оказывали давление на Украину, требуя не закрывать небо над Донбассом

Об этом пишет репортер Эшли Халси в материале, опубликованном на сайте The Washington Post.

До сбития пассажирского лайнера полеты над зоной боевых действий были разрешены на высоте от примерно 9950 метров (эшелон 320).

По мнению автора, в продолжении полетов над Донбассом были заинтересованы как Украина, так и авиакомпании - операторы перевозок.

Читайте такжеВ Британии начали расшифровку "черных ящиков" со сбитого боевиками Boeing-777Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, страны имеют право устанавливать обоснованную плату за использование своего воздушного пространства. У некоторых стран такая статистика открыта, как у США, у некоторых, как у Украины, закрыта. Как утверждается в статье со ссылкой на источник в международной авиаорганизации, Украина получает таким образом около 200 миллионов долларов в год.

Однако авиаперевозчики также были крайне заинтересованы в том, чтобы не облетать восточную Украину, что привело бы к существенным расходам на топливо и увеличение времени полета. Источник считает, что на Украину предположительно оказывали давление сами авиакомпании, которые желали избежать убытков.

Читайте такжеУ международных экспертов нет замечаний к работе украинских диспетчеров во время полета "Боинга""Здесь заинтересована не только Украина, но и каждый перевозчик, который здесь летает. Они не хотели облетать", - заявил источник, уточнив, что перевозчики считали полеты над Донбассом безопасными на такой высоте и ни в коем случае не хотели подвергать пассажиров риску.

Так, после катастрофы Боинга Малайзийские авиалинии направили рейс Амстердам-Куала-Лумпур через южную Украину, что увеличило время полета на полчаса, а стоимость - на 10 тысяч долларов.