Депутаты от КПУ Демедюк и Буховец вошли в состав группы “За мир и стабильность”
10:57, 25 июля 2014Политика
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Народные депутаты Василий Демедюк и Олег Буховец вошли в состав группы “За мир и стабильность”.
Депутаты Демедюк и Буховець вошли в состав группы “За мир и стабильность” / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.
Буховец и Демедюк были избраны народными депутатами по списку КПУ под №15 и №33 соответственно.Читайте такжеСегодня Верховная Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов (трансляция)
Как известно, вчера было объявлено о расформировании фракции КПУ, и поэтому все депутаты, входившие в эту фракцию, стали внефракционными.
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