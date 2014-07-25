Депутаты от КПУ Демедюк и Буховец вошли в состав группы “За мир и стабильность”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

Буховец и Демедюк были избраны народными депутатами по списку КПУ под №15 и №33 соответственно.Читайте такжеСегодня Верховная Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов (трансляция)

Как известно, вчера было объявлено о расформировании фракции КПУ, и поэтому все депутаты, входившие в эту фракцию, стали внефракционными.