Старый состав Верховной Рады не отвечает запросам избирателей - Тигипко

Страна ждет перевыборов Верховной Рады. Более того, стране нужны новая Верховная Рада и новое правительство. Об этом заявил народный депутат, лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко.

«Старый состав парламента не соответствует переменам, которые произошли в обществе. Не отвечает запросам избирателей», - подчеркнул политик.

По словам Сергея Тигипко, переходное правительство не смогло эффективно и адекватно ответить на вызовы внутреннего экономического кризиса и внешней военной угрозы.

«Распад парламентской коалиции стал официальным подтверждением провала правительственной политики, основанной на некомпетентных и безответственных решениях. «Тушение пожара» международными кредитами уже вылилось для всех граждан Украины в шоковое повышение стоимости коммунальных услуг, остановку десятков промышленных предприятий, рост налогов и потерю тысяч рабочих мест», - отметил Тигипко.

Народный депутат убежден, что перевыборы Верховной Рады дают шанс гражданам всей страны, избирателям всех регионов делегировать в парламент партии и политиков, которые смогут на деле представить и защитить их интересы в сегодняшней сложнейшей ситуации.

«Такая новая Верховная Рада сможет сформировать правительство, которое будет стратегически работать на страну, на ее развитие. И, самое главное, новая Верховная Рада станет местом примирения, диалога и сотрудничества всех регионов. Выборы – это возможность говорить избирателям, а не пушкам», - подытожил он.

Напомним, сегодня, 24 июня, во время заседания Верховной Рады было объявлено о выходе фракции УДАР из парламентской коалиции.