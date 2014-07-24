В России озвучили сомнительные доказательства против летчицы Савченко

Об этом пишет ТСН со ссылкой на СМИ РФ.

При этом, в заявлении СК значится, что телефон был изъят во время задержания на территории России.

"По нашей версии, Савченко навела огонь минометов на журналистов и находившихся рядом беженцев по телефону. Ее вина подтверждается, в частности, детализацией звонков, сделанных с ее мобильного телефона, он был изъят во время ее задержания уже в России", — заявил представитель СКР Александр Дрыманов.

Однако, в документе об аресте Савченко значится, что она "была арестована на территории "ДНР" и "ЛНР"". Кроме того, связь с летчицей пропала еще 17 июня, когда она попала в плен к террористам – и никаких сведений о ней не поступало ни родственникам, ни в Минобороны Украины. После этого, как известно, Надежду вывозили на территорию РФ несколькими автомобилями с мешком на голове. Каким образом мобильный телефон находился при военнопленной все это время – в СК не уточняют.

Также у Савченко якобы изъяли карту местности, расчерченную на квадраты. Теперь в СК готовят обвинение против командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, поскольку "его подчиненные устроили минометный обстрел".

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Тем временем Надежда Савченко в СИЗО дала интервью российским журналистам скандального канала Lifenews. Интервью вышло под громким заголовком: "Летчица Савченко: Ополченцы не сбивали малазийский "Боинг"" Однако в интервью Надежда не оправдывала донецких боевиков, а говорила о том, что сбить самолет из "Бука" могли только профессионалы.

"Не комментируйте это, как какие-то факты, это мое мнение. Если это было сбито "Буком", то должны были работать целые системы наведения. Есть ли у них там такие специалисты? Сомневаюсь. Это действительно должны были стрелять люди, которые не теряли сноровки, либо они промахнулись – тогда может быть", - сказала Надежда.