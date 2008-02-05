Через 5 лет ВТО хочет видеть совершенную Украину

Всемирная торговая организация предоставила Украине пять лет переходного периода для адаптации отдельных норм и положений ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ на пресс-конференции после церемонии подписания протокола о вступлении Украины в ВТО.

П.ЛАМИ отметил, что этот срок – до 2013 года – ВТО предложила Украине для выполнения обязательств в определенных сферах, которые Украина взяла на себя перед вступлением в эту организацию.

По мнению П.ЛАМИ, такой переходный период будет максимально учитывать специфику развития украинской экономики, особенно важным он является для сельскохозяйственного сектора.

Также Генеральный директор ВТО отметил, что Украине предоставлен более длительный срок для адаптации, чем имели другие страны – члены организации.

Кроме того, П.ЛАМИ отметил, что вступление в ВТО – очень важный шаг Украины вперед. «Мы признаем, что в Украине уже создана такая среда, которую можно легче прогнозировать, которая будет стабильной», - сказал он.

П.ЛАМИ также выразил надежду, что вступление в ВТО станет дополнительным потенциалом для роста украинской экономики и благосостояния граждан Украины.