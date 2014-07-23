Маккейн: Европейские санкции против РФ – это "шутка", ЕС ничего не сделает

Об этом заявил сенатор США Джон Маккейн, пишет Gordonua со ссылкой на The Telegraph.

"Они будут продолжать ничего не делать до тех пор, пока не станут независимыми от российской энергии. До этого момента они будут только говорить", – отметил сенатор.

Маккейн подчеркнул, что в ситуации "бездействия стран Евросоюза" Великобритании следовало бы действовать самостоятельно и ввести банковские санкции.

Читайте такжеBBC: Меркель требует срочных санкций для России

Однако сенатор сомневается, что у британского правительства хватит на это решимости, потому что "они хотят держать все эти деньги в Лондоне".

После того, как пророссийские террористы сбили малайзийский Boeing 777, убив 298 пассажиров на борту, США, Европейский Союз и Канада делают заявления о возможных новых жестких санкциях в отношении России.

17 июля США объявили о санкциях, названных наиболее суровыми мерами с момента интервенции Москвы в Украину. 21 июля Белый дом вновь заговорило применении давления на правительство РФ.

ЕС так и не решился огласить "черный список".