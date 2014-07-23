Военнослужащие РФ признались, что стоят на границе с Украиной

Российский военнослужащий признался в том, что находится на границе с Украиной.

Об этом сообщил журналист Виталий Уманец на своей странице в Facebook.

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"Друг сегодняшней звезды интернета Вадика Григорьева солдат РФ Андрей Степанчук. Статус на странице Вконтакте: "Стоим на границе Украины, поселок Екатериновка". Геотеги на фото, которое он добавил вчера, то же - Матвеево-Курганский район, Ростовская обл. Россия", - написал он.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что вооруженные силы России не концентрируют свои подразделения у границы с Украиной.