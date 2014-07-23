Постпред России в ООН заявил, что если Boeing-777 сбили "ошибочно", то это не теракт

Виталий Чуркин, представитель России в ООН, отвечая на вопрос относительно записей разговоров террористов, предположил, что если бы они сбили самолет, то это был бы несчастный случай, передает CNN.

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"По их словам, "люди с востока" говорили, что они сбили военный самолет", сказал он. "Если они думают, что они сбили военный самолет, это была ошибка. Если это была ошибка, то это не было актом терроризма".

Напомним, пророссийские террористы неоднократно отрицали ответственность за катастрофу Boeing-777.