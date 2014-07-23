Bloomberg: Гибель 298 человек не положит конец украинскому конфликту

Об этом пишет Леонид Бершидский в аналитической статье под названием «Гибель 298 человек не положит конец украинскому конфликту», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В очередной раз исследования показали, что людей больше интересуют страдания тех, кого они считают себе подобными. Еще в 1986 г. Уильям Адамс из Университета Джорджа Вашингтона продемонстрировал, что на американском телевиденье землетрясение в Италии получило 7,6 минут эфирного времени за 1000 погибших, в то время как землетрясение в Индонезии получило только 0,04 минуты. Что касается украинского конфликта, западные СМИ уделили гораздо больше внимания жертвам сбитого самолета, чем военным и мирным жителям, которые умирают каждый день в этом районе.

Читайте такжеПервые результаты расшифровки "черных ящиков" рейса МН17 будут получены через 24 часа

Согласно данным о пассажирах рейса МН17, на борту самолета находились 193 гражданина Нидерландов, 28 малазийцев (не считая 15 членов экипажа, все из которых граждане Малайзии), 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 10 граждан Великобритании, четыре бельгийца, четыре немца, три филиппинца и по одному человеку из Канады и Новой Зеландии.

Не удивительно, что голландские СМИ особенно громко призывали к военной интервенции или, по крайней мере, к суровым санкциям против России. Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Голландии Марк Рютте назвал обращение с телами погибших «отвратительным» (их упаковали в пластиковые мешки и бесцеремонно сбросили на мусоровозы после того, как они несколько дней пролежали в поле под жарким июльским солнцем). Рютте предупредил Путина о том, что у него есть «последний шанс», чтобы показать свою готовность помочь. Тем не менее, премьер-министр был вынужден вести себя осторожно, так как тела погибших все еще находились в руках пророссийских мятежников. Он не стал инициатором введения жестких мер со стороны Евросоюза, чтобы наказать Россию за эскалацию конфликта, которая привела к крушению самолета.

Малайзия, которую также сильно затронула эта трагедия, оказалась более эффективной и добилась некоторых результатов. Премьер-министр Наджиб Разак не раздумывал по поводу переговоров с лидерами повстанцев, такими как Александр Бородай, который называет себя премьер-министром самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Повстанцы отдали тела погибших, отправив поезд, перевозивший их, в подконтрольный украинским властям Харьков, а также отдали два «черных ящика» с упавшего самолета представителям малазийской делегации, глава которой вызвал удивление, когда обратился к Бородаю со словами «ваше превосходительство». Но такой подход был более эффективным, чем гневные звонки в Кремль: политические лидеры должны были бы уже понять к этому времени, что Путин не контролирует в полной мере мятежников, даже если он их финансирует и вооружает.

Лидеры других стран, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе, реагировали более или менее пропорционально количеству «своих» жертв. Австралия предложила проект резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, за который единогласно проголосовали в понедельник, призывая воюющие стороны обеспечить экспертам доступ к месту крушения и сохранять его целостность. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Европу ввести «очень жесткие санкции» против России, но не уточнил, что готова сделать его страна, и вместо этого призвал Францию​​ остановить поставку двух военных кораблей в Россию. Президент Франции Франсуа Олланд, чьих сограждан не оказалось на борту сбитого самолета, сказал, что первый корабль «Мистраль» будет доставлен в Россию, как и планировалось, в октябре, а поставка второго корабля будет зависеть от того, на каком этапе санкций будет находиться ЕС в то время, когда сделка будет завершена.

Путин, который до сих пор не признает своей вины в этой трагедии, может отделаться довольно легко. Ни голландцы, ни малазийцы не имеют такого политического влияния, чтобы инициировать введение жестких санкций. Другие страны эта трагедия, возможно, затронула недостаточно, чтобы они дали толчок, необходимый для жестких действий. Из-за извращенной географической предвзятости, крушение малазийского самолета не положит конец конфликту на востоке Украины. Боевые действия будут продолжаться, в результате чего напряженность в отношениях между Россией и Западом будет расти, вероятно, до того момента, пока украинская армия, наконец, не разгромит повстанцев.