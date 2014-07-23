МВД составило санкционный список российских журналистов и владельцев телеканалов

Об этом сообщил на своей странице в соцсети советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"МВД требует от цивилизованного мира запретить въезд в страны ЕС, США, Канаду, Австралию, Японию всех тех, кто помогает Владимиру Путину стравливать украинский и русский народы. Тех, кто уже десятилетие помогал сеять ненависть между Востоком и Западом Украины, которая по итогу и сделала возможным старт терористистической "Русской весны"", - говорится в сообщении Антона Геращенко.

По его информации в список вошли: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главы ТНТ, НТВ, телеканала «Звезда», РЕН-ТВ, Life News. В список также включены главный редактор МИА "Россия сегодня", главред Russia Today Маргарита Симоньян.