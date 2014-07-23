Суд по делу летчицы Савченко состоится 25 июля

Об этом написал адвокат Савченко Николай Полозов на своей странице в Twitter.

«Суд по делу Савченко состоится 25.07 в 11:00 в зале 519 Воронежского областного суда. Надежду должны доставить в суд», - пишет он.

Как сообщалось, 17 июля Савченко заявила о желании лично участвовать в заседании в Воронежском облсуде, который рассмотрит жалобу адвокатов на ее арест.

Так же украинская летчица обратилась к Следственному комитету России возбудить уголовное дело по факту ее похищения.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Читайте такжеАпелляция на арест Савченко может быть рассмотрена 21-27 июляРоссийские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Читайте такжеСавченко поделилась подробностями ее похищения в письме к российскому омбудсменуСуд Новоусманского района арестовал Савченко до 9 сентября.

Ее удерживают в СИЗО Воронежа.