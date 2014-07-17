Савченко просит СК России возбудить уголовное дело по факту ее похищения

Об этом написали адвокаты Савченко Николай Полозов и Марк Фейгин на своих страницах в Twitter.

«Встретились с Надеждой Савченко. Она написала заявление о возбуждении дела по ст.126 УК РФ по факту ее похищения», - написал он.

«Мы подаём в СК РФ заявление о похищении Надежды Савченко по ст.126 УК с территории Украины», - написал Фейгин.

Читайте такжеСавченко поделилась подробностями ее похищения в письме к российскому омбудсменуКроме того, Фейгин написал, что видел в СИЗО, где содержат Савченко российского омбудсмена Эллу Памфилову. «В СИЗО, где содержится Надежда Савченко прибыла Элла Памфилова. Я её там видел», - отметил адвокат.

Читайте такжеЕС обеспокоен делом Савченко и призывает РФ выполнять международные обязательстваСправка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и потом передали российской власти. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко до 9 сентября.

Ее удерживают в СИЗО Воронежа.