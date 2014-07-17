Савченко просит СК России возбудить уголовное дело по факту ее похищения
Украинская летчица Надежда Савченко просит Следственный комитет России возбудить уголовное дело по факту ее похищения.
Об этом написали адвокаты Савченко Николай Полозов и Марк Фейгин на своих страницах в Twitter.
«Встретились с Надеждой Савченко. Она написала заявление о возбуждении дела по ст.126 УК РФ по факту ее похищения», - написал он.
«Мы подаём в СК РФ заявление о похищении Надежды Савченко по ст.126 УК с территории Украины», - написал Фейгин.
Читайте такжеСавченко поделилась подробностями ее похищения в письме к российскому омбудсменуКроме того, Фейгин написал, что видел в СИЗО, где содержат Савченко российского омбудсмена Эллу Памфилову. «В СИЗО, где содержится Надежда Савченко прибыла Элла Памфилова. Я её там видел», - отметил адвокат.
Читайте такжеЕС обеспокоен делом Савченко и призывает РФ выполнять международные обязательстваСправка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.
Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и потом передали российской власти. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.
Суд Новоусманского района арестовал Савченко до 9 сентября.
Ее удерживают в СИЗО Воронежа.