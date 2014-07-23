В Луганске за сутки погибли три мирных жителя, 10 - ранены

Как сообщили УНИАН в городском антикризисном центре, за прошедшие сутки бригады «скорой помощи» выезжали 145 раз.

В результате обстрелов было зафиксировано повреждение 20 объектов.

Кроме того, из-за непрекращающихся артобстрелов города возникали аварии и повреждения в системах жизнеобеспечения города. В частности, в результате целенаправленного обстрела были повреждены подстанции Димитрова, а также завода им. Ленина.

Читайте такжеВ Луганске террористы выстрелом в голову убили майора милицииОт энергоснабжения была отключена часть Ленинского (центр города), Жовтневый и Каменнобродский районы. Были обесточены повысительные насосные станции, из-за чего у жителей этих районов перебои с водоснабжением.

Аварийно-восстановительные работы выполняются.

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