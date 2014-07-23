На Донетчине за сутки в больницы обратились 38 раненых, один человек умер

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В центральную районную больницу Артемовска госпитализированы 16 человек. В центральной больнице Константиновки оказали медицинскую помощь 7 раненым, один из них позже скончался. В Димитрове за минувшие сутки госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями, в Красноармейске - пять человек, в центральной больнице Старобешево - 8.

Читайте такжеБоевики отступают из Лисичанска - СМИСведения по каждому случаю внесены в Единый реестр досудебного расследования. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.