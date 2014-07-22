В Дзержинске уничтожено здание горсовета - ОГА
22:24, 22 июля 2014Политика
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В Дзержинске Донецкой области в результате боевых действий уничтожено здание горсовета.
Дзержинск / ТСН
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
В сообщении отмечается, что в Дзержинске, по информации Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в результате обстрела уничтожено здание горсовета.
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Кроме того, в городе практически полностью разрушены центральная часть: горный техникум, общеобразовательная школа № 3, несколько жилых домов, разбиты асфальтовые покрытия. В уцелевших домах нет стекол. Частично повреждены линии электропередач.
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