В Дзержинске уничтожено здание горсовета - ОГА



Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что в Дзержинске, по информации Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в результате обстрела уничтожено здание горсовета.

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Кроме того, в городе практически полностью разрушены центральная часть: горный техникум, общеобразовательная школа № 3, несколько жилых домов, разбиты асфальтовые покрытия. В уцелевших домах нет стекол. Частично повреждены линии электропередач.