Эксперты смогли собрать тела 200 жертв авиакатастрофы на Донетчине

В Донецкой области на месте падения Боинга-777 могут оставаться тела и фрагменты тел погибших пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал руководитель голландской миссии в Украине Ян Туиндер.

По его словам, в настоящий момент эксперты в Харькове смогли собрать тела 200 жертв. Кроме того, из вагонов, которые прибыли сегодня в Харьков, были изъяты останки тел, которые принадлежат разным лицам. Однако эти останки не составляют целостных тел.

Читайте такжеЗавтра в Нидерланды отправят первый самолет с телами погибших в катастрофе Boeing-777

“Насколько я знаю, на данный момент мы говорим о 200 жертвах. Это значит, что останки еще есть на месте падения. Мы не уверены в этом, но это то, о чем я думаю в этот момент”, - сказал Туиндер. Он не исключил, что из останков, которые сейчас есть в Харькове, могут быть составлены более 200 тел.

По его словам, работы продолжаются. “Было 295 лиц на борту. Я надеюсь, что они будут найдены. Единственное, что я знаю (на этот момент — УНИАН), их 200”, - отметил Туиндер. Он заметил, что поисковая группа будет возвращаться в зону падения самолета.

«Миссия будет продолжаться до того момента, пока последняя жертва не будет вывезена из этой страны», - сказал Туиндер.

Он также отметил, что в Харькове эксперты занимаются переупаковкой тел в гробы, поскольку до этого они были упакованы в пакеты. А также оформлением необходимых для транспортировки документов в соответствии с украинским и международным законодательством.

Читайте такжеThe Guardian: ЕС собирается включить в свой "черный список" представителей ближайшего окружения Путина

Председатель голландской миссии отметил, что идентификация тел будет проводиться в Голландии. По его словам, в Харькове у экспертов есть вся необходимая для работы техника, большое и удобное помещение для работы. Он отметил, что на данный момент неизвестно, как долго будут продолжаться работы и попросил не торопить миссию, чтобы эксперты порой не допустили ошибок.

Туиндер добавил, что завтра из Харькова будет отправлен первый самолет с телами. По его словам, отправка состоится рано утром, после этого самолет прилетит для транспортировки снова. Туиндер не стал комментировать, каким образом тела будут доставляться в харьковский аэропорт. По его словам, на данный момент в Харьков также не прибыли эксперты, которые будут заниматься сборкой частей самолета.