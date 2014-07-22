Тела погибших пассажиров Боинга-777 могут направить в Голландию в течение суток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Харькове сообщил переводчик малазийской миссии Мохамад Акман Али.

“Насколько я знаю, это будет сразу, как только все процедуры будут завершены. Может быть сегодня, может быть завтра. Это зависит от другой стороны”, - сказал он, отметив, что он точно не владеет информацией о времени отправки тел.

По его словам, в Харьков из Киева вчера вечером прибыла делегация в составе 42 человек, в том числе 5 представителей прессы. Мохамад Акман Али сообщил, что сейчас на “Заводе имени Малышева” проходит предварительная процедура идентификации тел и установления целостности тел погибших. Там работают специалисты из Голландии, Малайзии и Германии. Он сообщил, что родственники погибших из Малайзии в Харьков не приезжали.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

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Самолет упал в районе города Шахтерска Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.

Вечером 21 июля поезд с телами погибших в результате катастрофы самолета отправился из Тореза Донецкой области в направлении Харькова через Донецк. 22 июля поезд, в составе которого 6 вагонов (4 вагона-рефрижератора и 2 вагона), заехал по специальной железнодорожной ветке на территорию “Завода имени Малышева” в Харькове.