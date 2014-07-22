Взорванный мост на Луганщине не удается восстановить из-за боевых действий - Минифраструктуры
11:15, 22 июля 2014Политика
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Ночью с 20 на 21 июля российские террористы между населенными пунктами Северодонецк и Рубежное (Луганская область) подорвали опоры моста через реку Боровая на автомобильной дороге Демино-Александровка-Сватово-Лисичанск-Луганск.
REUTERS
Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в результате взрыва никто не пострадал.
Восстановительные работы не проводятся в связи с боевыми действиями, сказано в сообщении.
Читайте такжеТымчук сообщает об атаке смертника на блокпосту под КаменкойПо данным пресс-службы, на сегодня проезда для транспортных средств по участку дороги между городами Северодонецк и Рубежное нет.
Как сообщал УНИАН, в Луганской области силы АТО взяли под контроль Георгиевку, зачистили Рубежное и приблизились вплотную к Лисичанску.
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