Взорванный мост на Луганщине не удается восстановить из-за боевых действий - Минифраструктуры

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в результате взрыва никто не пострадал.

Восстановительные работы не проводятся в связи с боевыми действиями, сказано в сообщении.

Читайте такжеТымчук сообщает об атаке смертника на блокпосту под КаменкойПо данным пресс-службы, на сегодня проезда для транспортных средств по участку дороги между городами Северодонецк и Рубежное нет.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области силы АТО взяли под контроль Георгиевку, зачистили Рубежное и приблизились вплотную к Лисичанску.