Силы АТО взяли в плен вооруженных саперов с нашивками "русская православная армия"

01:39, 22 июля 2014
Политика
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В донецкой области в ходе военной операции силы АТО взяли в плен четырех вооруженных саперов со взрывчаткой, на шевронах которых было указано "русская православная армия".

REUTERS

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба добровольческого батальона "Донбасс".

Кроме того, в понедельник в ходе военной операции с участием ВСУ, подразделением батальона "Донбасс" и батальона "Днепр-2" без потерь был взят под контроль населенный пункт Пески.

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Дальнейшие действия военных будут направлены на взятие населенных пунктов Карловка и Нетайлово, говорится в сообщении.

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