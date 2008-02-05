Тимошенко обогнала Ющенко и Януковича

Премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО возглавляет рейтинг доверия украинским политикам.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

В частности, по данным опроса, Ю.ТИМОШЕНКО в январе имеет самый высокий рейтинг доверия как по количеству тех, кто доверяет, так и по балансу доверия-недоверия. Ю.ТИМОШЕНКО доверяют 45,2% украинцев (не доверяют 37,3%). Баланс доверия-недоверия составляет +7,3%.

На втором месте - Президент Виктор ЮЩЕНКО, которому доверяют 32,9% опрошенных (не доверяют 44,5%). Баланс доверия-недоверия составляет –11,6%.

Лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ доверяют 31,5% граждан (не доверяют 53,1%), баланс доверия-недоверия составляет –21,6%.

Председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ доверяют 29,2% (не доверяют 24,8%). Баланс доверия-недоверия А.ЯЦЕНЮКУ составляет +4,4%.

Лидеру одноименного блока Владимиру ЛИТВИНУ выразили доверие 28,1% респондентов. Однако ему не доверяют 41,1%, а баланс доверия-недоверия равен –13%.

Министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО доверяют четверть украинцев (25,7%), но не доверяет половина (50,7%). Баланс доверия-недоверия составляет –25%.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО пользуется доверием 21,5% граждан. В то же время ему не доверяют 60,1%, баланс доверия-недоверия составляет –38,6%.

Народному депутату Николаю ТОМЕНКО доверяют 19,9% граждан (не доверяют 33,8%). Баланс доверия-недоверия составляет –13,9%.

Лидеру блока "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеславу КИРИЛЕНКО выразили доверие 18,9% опрошенных, не доверяют ему 34,4%, баланс доверия-недоверия равен –15,5%.

Первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ доверяют 17,2% опрошенных, не доверяют 36,6%. Баланс доверия-недоверия составляет –19,4%.

Лидеру Социалистической партии Украины Александру МОРОЗУ выразили доверие 13,3% граждан. Однако ему не доверяют 65,7%. Среди украинских политиков А.МОРОЗ имеет самый худший баланс доверия-недоверия, который равен –52,4%.

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА имеет доверие среди 6,2% украинцев, а не доверяют ему 37,3%. Баланс доверия-недоверия составляет –31,1%.

Опрос был проведен 19-27 января 2008 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1206 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает 3%.