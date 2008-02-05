Ющенко сам подпишет протокол о приеме Украины в ВТО
12:45, 05 февраля 2008Политика
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Президент летит в Швейцарию
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие в заседании Генерального совета ВТО и церемонии подписания протокола о вступлении Украины во Всемирную торговою организацию.
Как сообщалось, церемония подписания запланирована на 17.15 по киевскому времени.
Перед этим Президент Украины планирует встретиться с Генеральным директором ВТО Паскалем ЛАМИ.
Планируется, что протокол о вступлении Украины в ВТО подпишут В.ЮЩЕНКО и П.ЛАМИ.
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