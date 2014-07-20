После доказательств поставок боевикам оружия из РФ, будет созвано заседание Европейского Совета – Олланд

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

В ходе разговора Порошенко и Олланд обсудили международные усилия в борьбе с терроризмом и преодоления последствий трагедии самолета «Малайзийских авиалиний».Читайте такжеВеликобритания и Нидерланды требуют от ЕС пересмотра отношений с Россией

Порошенко поблагодарил за твердую позицию и поддержку Украины, высказанную представителем Франции во время последнего внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

Он также призвал Францию признать так называемые «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями.

«Мы не видим разницы между событиями в Украине и 11 сентября в США или трагедией над шотландским Локкерби, когда ливийцы под предводительством Каддафи взорвали самолет «Пан-Американ». Поэтому мы ожидаем такой же согласованной реакции всего цивилизованного мира», - заявил президент Украины.

Со своей стороны Олланд отметил важность быстрейшего международного расследования. Он также заявил, что после доказательства фактов поставок боевикам российского оружия, включая то, из которого был сбит самолет, будет созвано срочное заседание Европейского Совета.

Олланд призвал Россию дистанцироваться от боевиков и прекратить поставлять им оружие, а Украину - возобновить контроль над своей территорией.Читайте такжеПорошенко: Террористы совершают уже второе международное преступление

Президент Украины также сообщил, что в Украину прибывают представители следственных органов стран, граждане которых погибли. Он предложил Франции приобщиться к расследованию.

Также Порошенко сообщил, что террористы препятствуют ведению следственных действий, не дают работать и изымают доказательства, в частности забрали бортовые самописцы.

«Но их это не спасет, потому что мы имеем спутниковые снимки с места пуска ракеты, фото и видео зенитной установки, которые свидетельствуют о ввозе оружия из России, перехват телефонных разговоров террористов и другие неопровержимые доказательства», - сообщил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет«Boeing-777», который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

На сегодняшний день найдены тела 192 погибших.