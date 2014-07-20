Найдены тела 196 погибших пассажиров сбитого самолета Boeing-777 - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7 ч. 20 июля обнаружены тела 196 погибших. Руководителем поисковых работ определен квадрат поиска площадью 34 кв. км (н.п. Московское, Рассыпное, Грабово, Стрюкове, Грабовское водохранилище). Обследовано около 32 кв. км территории", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.Читайте такжеТеррористы из "ДНР" вывезли 50 мешков останков тел пассажиров Боинга

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области развернута работа штаба по созданию надлежащих условий для работы Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Поисковые работы осложнены присутствием вооруженных боевиков, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС.Читайте такжеНайдены тела 192 погибших в катастрофе малазийского «Боинга»

К поисково-спасательным работам привлечено 380 человек, из них от ГСЧС 100 чел. личного состава, в том числе водолазы и 20 единиц техники.