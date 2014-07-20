Ночью позиции сил АТО в приграничных районах были дважды обстреляны с территории РФ - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на протяжении ночи позиции сил АТО в приграничных районах дважды были обстреляны с территории России. В обоих случаях огонь велся из минометов.Читайте такжеС территории России трижды обстреляли позиции сил АТО - Тымчук

Кроме этого, обстреляны позиции сил АТО близ н.п.Шишково (из стрелкового оружия), Александровск (из РСЗО БМ-21«Град»), Авдеевка (из стрелкового оружия), Червонопартизанск (из стрелкового оружия), Мариновка (из танка). Силовики открывали ответный огонь. Данные по потерям уточняются, отмечает эксперт.

Тымчук также сообщил, что в Славянске и Краматорске военнослужащие продолжают работы по восстановлению этих населенных пунктов. Разминированы подходы к оборванным линиям электропередач. В работах используется инженерная техника и личный состав Вооруженных сил Украины.