Террористы обстреливают «Градом» аэропорт Луганска из жилых микрорайонов - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. По его словам, данную информацию ему передают с мест события члены его общественной организации, местные жители, являющиеся очевидцами происходящего и непосредственно обороняющиеся военные.

По словам очевидцев, аэропорт ночью интенсивно обстреливали из «Градов», гаубиц, а также был танковый обстрел, в настоящее время ведется стрельба из установки «Град».

Снегирев отметил, что «сейчас боевики изменили тактику обстрела — если раньше они обстреливали, находясь в непосредственной близости к аэропорту, то сейчас ведут обстрел из восточных жилых микрорайонов «Волково» и «30 лет Победы». Он также подчеркнул, что десантники, обороняющие Луганский аэропорт, так и не получили помощи от украинской авиации.

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Как сообщал УНИАН, сегодня родственники военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады города Львова перекрывают трассу Киев-Чоп в районе села Гамалиевка Пустомытовского района Львовской области, требуя предоставить помощь десантникам, которые обороняют аэропорт Луганска. Женщины заявили, что им звонят военные и сообщают о массовом обстреле и отсутствии подкрепления, а потому будут перекрывать участок международной трассы до удовлетворения требований: предоставления подкрепления львовским десантникам, обеспечения бойцов едой, патронами, необходимыми медикаментами, медицинской помощью и военным снаряжением.

Накануне матери, жены и другие родственники военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады перекрывали движение транспорта на одной из центральных магистралей города Львова с обеда 17 июля и до 2 часов ночи 18 июля, требуя помощи львовским десантникам в аэропорту Луганска. Ночью, после переговоров с руководством воинской части, люди прекратили протест, однако утром к ним никто из руководства города и области не вышел и они решили перекрыть трассу.