Чиновников обяжут декларировать не только доходы, но и расходы

Введение системы декларирования государственными чиновниками не только своих доходов, но и расходов предполагает Указ Президента, направленный на усиление борьбы с коррупцией. Документ обнародован сегодня.

Декларировать свои доходы и расходы обязаны, по мнению Президента, не только сами чиновники, но и члены их семей. Подобная практика, как метод борьбы с коррупцией, используется во многих демократических государствах.

Смысл идеи Виктора Ющенко очевиден: сопоставление расходов и доходов государственных служащих, а также членов их семей, позволит определить различие в официальных и реальных доходах. В случае же, если таковое имеется (расходы превысят официальные доходы), на это обязаны будут отреагировать фискальные и правоохранительные органы.

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Юрий Глухов для УНИАН