Наливайченко: Террористам не избежать международного трибунала

Об этом он рассказал в эфире "Шустер live" в пятницу, пишет Украинская правда.

"Экипаж "Бука", который состоял из российских военных, был заведен через российско-украинскую границу. Карта в распоряжении следствия также есть", - сказал Наливайченко.

"Те, кто нажал на гашетку, - террористы, военные и еще из Российской Федерации", - добавил он.

Читайте такжеСБУ задержала двух россиян, которых подозревают в корректировке огня с установки "Бук"

Глава СБУ пообещал, что "фамилии этих людей будут обязательно установлены".

Он напомнил террористам, что они убили граждан Нидерландов, страны, на территории которой находится международный суд.

По убеждению главы СБУ, террористам не избежать военного трибунала и украинского суда.