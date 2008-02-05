Яценюк закрыл первую сессию ВР и открыл вторую

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл первую сессию ВР шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Верховная Рада «находится в тяжелом положении», поскольку не была закрыта первая сессия ВР.

После этого А.ЯЦЕНЮК сделал соответствующее объявление о закрытии первой сессии и сразу же открыл вторую сессию.