Яценюк закрыл первую сессию ВР и открыл вторую
11:32, 05 февраля 2008Политика
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Одно объявление за другим
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл первую сессию ВР шестого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Верховная Рада «находится в тяжелом положении», поскольку не была закрыта первая сессия ВР.
После этого А.ЯЦЕНЮК сделал соответствующее объявление о закрытии первой сессии и сразу же открыл вторую сессию.
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