В Ясиноватой боевики ввели комендантский час и паспортный режим - ОГА

Они встретились с городским головой и первым заместителем, где сообщили о создании в городе комендатуры, введении комендантского часа и паспортного режима, сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Читайте такжеТеррорист Стрелков решил ввести в Донецке военное положение и комендантский час - СМИТакже сообщается, что в Ясиноватском районе (Нетайлово, Первомайка, Спартак) идет стрельба. Возобновились вооруженные столкновения и в Марьинском районе (Карловка).

В Ясиноватском районе (Уманское) из-за постоянных обстрелов огнем уничтожены поля пшеницы общей площадью 125 га и 80 га, сообщает ОГА.