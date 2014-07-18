На место крушения Boeing-777 выехали 30 представителей мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

«Тридцать представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из разных мест Украины направились сегодня в Донецк. Оттуда они планируют направиться к месту катастрофы. Есть надежда, что они или сегодня вечером, или завтра утром доберутся до места катастрофы», - заявила в пятницу сотрудник пресс-службы ОБСЕ Татьяна Баева.

Планируется, что база наблюдателей, работающих на месте катастрофы, будет находиться в Донецке, однако в дальнейшем в эти планы могут быть внесены изменения, сообщила Баева.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.