Порошенко выразил соболезнования Королю Нидерландов в связи с трагедией самолета
02:20, 18 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования Королю Нидерландов Виллему-Александру в связи с трагедией самолета.
REUTERS
«С болью в сердце воспринял известие об ужасной трагедии, произошедшей с самолетом «Малайзийских авиалиний» над Украиной и приведшей к многочисленным человеческим жертвам. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всему дружественному нидерландскому народу», - говорится в соболезновании.
Президент заверил Короля в том, что украинская власть делает все возможное для обеспечения всестороннего расследования причин этой катастрофы.
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