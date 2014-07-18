Порошенко выразил соболезнования Королю Нидерландов в связи с трагедией самолета

«С болью в сердце воспринял известие об ужасной трагедии, произошедшей с самолетом «Малайзийских авиалиний» над Украиной и приведшей к многочисленным человеческим жертвам. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всему дружественному нидерландскому народу», - говорится в соболезновании.

Президент заверил Короля в том, что украинская власть делает все возможное для обеспечения всестороннего расследования причин этой катастрофы.