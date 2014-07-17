Lufthansa, Air France, "Аэрофлот" и "Трансаэро"приостановили полеты над Украиной (исправлено)

В частности, в настоящее время известно, что приостанавливают полеты над Украиной такие авиакомпании как: немецкая Lufthansa, французская Air France, российские "Аэрофлот" и "Трансаэро".

По информации авиакомпаний, маршруты запланированных рейсов будут меняться и пролегать так, чтобы избегать украинского воздушного пространства.

Исправлено: в предыдущей версии новости сообщалось также о том, что полеты над Украиной приостанавливает авиакомпания Turkish Airlines. По сообщению пресс-службы авиакомпании, эта информация не отвечает действительности.

Редакция приносит свои извинения читателям и авиакомпании Turkish Airlines.