Lufthansa, Air France, "Аэрофлот" и "Трансаэро"приостановили полеты над Украиной (исправлено)

21:21, 17 июля 2014
Политика
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Руководство ряда авиакомпаний приняло решение приостановить полеты над территорией Украины.  

фото radioscanner.ru

В частности, в настоящее время известно, что приостанавливают полеты над Украиной такие авиакомпании как: немецкая Lufthansa, французская Air France, российские "Аэрофлот" и "Трансаэро".

По информации авиакомпаний, маршруты запланированных рейсов будут меняться и пролегать так, чтобы избегать украинского воздушного пространства. 

Исправлено: в предыдущей версии новости сообщалось также о том, что полеты над Украиной приостанавливает авиакомпания Turkish Airlines. По сообщению пресс-службы авиакомпании, эта информация не отвечает действительности.

Редакция приносит свои извинения читателям и авиакомпании Turkish Airlines.

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