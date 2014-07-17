Les Echos: Нацбанк Украины увеличил учетную ставку до рекордного уровня

В статье под названием «Нацбанк Украины увеличил учетную ставку до рекордного уровня», опубликованной во французской газете Les Echos, сообщается о том, что представители Национального банка Украины заявили в среду о том, что размер учетной ставки увеличится в четверг на три пункта в рамках программы борьбы с инфляцией, и таким образом достигнет самого высокого уровня за последнее десятилетие.

Неожиданное решение повысить ставку с 9,5 %до 12,5 % было сделано через несколько недель после того как украинскую экономику удалось спасти от предстоящего банкротства, благодаря значительной международной помощи.

Но пророссийское восстание в промышленном восточном регионе страны и решение Кремля прекратить поставки газа в Украину, по-видимому, пугает западных инвесторов и оказывает давление на украинскую валюту.

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Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует прирост индекса потребительских цен на 17 % в годовом измерении в 2014 г. Правление НБУ отмечает, что уровень инфляции вырос до 12,0 % в июне по сравнению с 0,5 % в январе, за месяц до свержения пророссийского президента Виктора Януковича, после чего Крым был аннексирован Россией, а на востоке Украины началось сепаратистское восстание.

Нацбанк также отмечает, что скачок индекса потребительских цен был «предсказуем, учитывая ослабление гривны по отношению к иностранным валютам, начало экономических реформ (...) и напряженную ситуацию на востоке страны».

Размер учетной ставки был увеличен в середине апреля с 6,5 % до 9,5 %. Представители лондонской консалтинговой фирмы «Capital Economics» в среду высказали предположение о том, что новое неожиданное увеличение учетной ставки могло быть вызвано оттоком капитала, который увеличился из-за конфликта с повстанцами.

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Экономическую асфиксию Украины остановил 1 мая Международный валютный фонд, который дал стране кредит в размере 12,6 млрд. евро, за которым последовала и другая международная финансовая помощь в размере 7,4 млрд. евро.

Но даже с помощью МВФ платежный баланс Украины остается «чрезвычайно хрупким», отметили эксперты Capital Economics.

Такая высокая процентная ставка может оказать негативное влияние на экономику Украины. МВФ прогнозирует снижение ВВП на 5% в этом году.