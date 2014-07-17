Financial Times: Российский рынок акций упал после того, как США ввели новые санкции

В статье Джеффа Дайера и Питера Шпигеля под названием «Российский рынок акций упал после того, как США ввели новые санкции против российских компаний», опубликованной в газете Financial Times, сообщается о том, что российский рынок акций упал на 2,6 % в четверг утром, после того как США ввели санкции против ряда самых известных компаний страны, в том числе нефтяной компании «Роснефть». Это был самый решительный шаг, который сделали американцы, чтобы оказать экономическое давление на Москву в связи с украинским кризисом.

В черном списке США оказались несколько российских банков и энергетических компаний, которым американцы откажут в долгосрочном финансировании, при этом активы нескольких оборонных предприятий будут заморожены.

Индекс ММВБ России снизился на целых 2,6 % до 1,437.04, а акции «Роснефти» упали на 2,9 %.

Вскоре после того как США ввели новые санкции, лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что они также планируют расширить санкции против России, хотя в отличие от Вашингтона, они не назвали конкретных компаний и банков, против которых они хотят направить эти санкции.

В то время как на востоке Украины продолжаются ожесточенные столкновения, дополнительные санкции США и ЕС вновь увеличили напряженность в отношениях с Россией после короткого дипломатического перерыва, последовавшего за выборами в мае нового президента Украины, которым стал Петр Порошенко.

США воздержались от введения санкций против целых секторов российской экономики. Однако кроме «Роснефти», крупнейшей нефтяной группы России, санкции коснулись двух крупнейших банков, «Газпромбанк» и «ВЭБ», а также компании «Новатэк», крупнейшего независимого производителя природного газа. Акции «Новатэк» упали на 6,3 %.

Президент США Барак Обама заявил, что он вводит новые санкции, так как Россия продолжает поддерживать сепаратистов в восточной Украине. Он ожидает, что «российские власти увидят еще раз, что их действия в Украине имеют последствия, в том числе ослабление российской экономики и все большая дипломатическая изоляция».

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Новые санкции могут помешать банковскому холдингу «Morgan Stanley» продать, как планировалось, свой нефтетрейдерский бизнес компании «Роснефть». Американский банк согласился в прошлом месяце продать подразделение российской энергетической компании. Сделку планируют завершить в третьем квартале этого года в ожидании решения американского Агентства по иностранным инвестициям. Представители «Morgan Stanley» отказались от комментариев.

Министерство финансов США ввело санкции против председателя правления компании «Роснефть» Игоря Сечина в мае. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что для двух российских банков, которые по его словам «постоянно финансируют свои операции с помощью рынка капиталов США», будет закрыт доступ к операциям с долевыми и долговыми ценными бумагами со сроком более 90 дней, хотя операции с облигациями с коротким сроком погашения будут разрешены. Двум энергетическим группам будет закрыт доступ к среднесрочным и долгосрочным американским долговым рынкам.

Новые санкции США отличаются от предыдущих тем, что они направлены на компании, которые тесно связаны с западным рынком капитала и, в некоторых случаях, с подобными компаниями на Западе.

В новый «черный список» вошли восемь оборонных предприятий, в том числе производитель оружия концерн «Калашников», высокопоставленный чиновник российских разведывательных служб, член парламента и министр по делам Крыма.

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Вместо того чтобы называть новые фамилии и названия компаний, которые попадут в «черный список» ЕС, европейские лидеры заявили о том, что они впервые намерены расширить правовую базу для введения санкций против «субъектов», которые не только помогают украинским сепаратистам, но и «предоставляют материальную и финансовую поддержку» россиянам, ответственным за аннексию Крыма и «дестабилизацию» ситуации на востоке Украины.

Это даст возможность Брюсселю начать вводить такие же санкции против крупнейших компаний и «дружков» Владимира Путина, какие ввел Вашингтон. До этого времени в «черный список» ЕС попадали только менее известные российские чиновники и украинские сепаратисты, всего 73 человека, которым был запрещен въезд на территорию ЕС и чьи счета были заморожены. Лидеры Евросоюза попросили своих министров разработать новый список, учитывая эти «расширенные критерии», до конца месяца.

Лидеры ЕС также заявили, что они запретят Европейскому инвестиционному банку финансировать новые проекты в России, то же самое они попросили сделать и Европейский банк реконструкции и развития. Они также заявили, что пересмотрят программы помощи, согласно которым ЕС должен был выделить России до 450 млн. евро, но это не коснется организаций гражданского общества, которые ЕС будет продолжать финансировать.