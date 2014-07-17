Яценюк: Жители Донбасса имеют право на ошибку, но мы не должны оставлять их в беде

Слова премьера цитирует Радио Свобода.

По его словам, он следит за дискуссией между украинцами относительно того, стоит ли помогать жителям Донбасса, кто ходил на «референдум» и стремился к отделению региона. По мнению Яценюка, сейчас украинцы должны быть едины в своем стремлении помогать отстроить восток Украины.

«Знаю о дискуссии, которая есть в Украине. Что вот, знаете, они сами ходили на «референдум», сами голосовали, сами хотели отсоединяться, - вот пусть сами и финансируют восстановление Донбасса. Выскажу свою позицию: я не разделяю этот подход! Это наша территория, это наша страна и это наши люди», - добавил он.

Читайте такжеПредседатель Одесской ОГА: надо обязать олигархов Донбасса выделить деньги на восстановление востокаПо мнению Яценюка, жители Донбасса имеют право на ошибку, однако остальные украинцы не должны оставлять их в беде.

Зону, где проводится АТО, уже покинули более 40 тысяч человек, ежедневно их количество увеличивается на 1,2 тысячи. Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.