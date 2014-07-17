Яценюк: Жители Донбасса имеют право на ошибку, но мы не должны оставлять их в беде
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что сейчас украинцы должны быть едины в своем стремлении помогать отстроить восток Украины.
Слова премьера цитирует Радио Свобода.
По его словам, он следит за дискуссией между украинцами относительно того, стоит ли помогать жителям Донбасса, кто ходил на «референдум» и стремился к отделению региона. По мнению Яценюка, сейчас украинцы должны быть едины в своем стремлении помогать отстроить восток Украины.
«Знаю о дискуссии, которая есть в Украине. Что вот, знаете, они сами ходили на «референдум», сами голосовали, сами хотели отсоединяться, - вот пусть сами и финансируют восстановление Донбасса. Выскажу свою позицию: я не разделяю этот подход! Это наша территория, это наша страна и это наши люди», - добавил он.
Читайте такжеПредседатель Одесской ОГА: надо обязать олигархов Донбасса выделить деньги на восстановление востокаПо мнению Яценюка, жители Донбасса имеют право на ошибку, однако остальные украинцы не должны оставлять их в беде.
Зону, где проводится АТО, уже покинули более 40 тысяч человек, ежедневно их количество увеличивается на 1,2 тысячи. Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.