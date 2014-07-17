За время АТО саперы обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов
13:57, 17 июля 2014Политика
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За период активной фазы антитеррористической операции саперы Вооруженных сил Украины обезвредили более 2070 взрывоопасных предметов, очистили 385 километров дорог и полностью разминировали 25 объектов инфраструктуры.
За время АТО обезврежено более 2 тысяч взрывоопасных предметов и разминированы 25 объектов инфраструктуры / http://novosti.dn.ua/
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«На освобожденных территориях круглосуточно работают несколько десятков групп разминирования Вооруженных сил, которые за период активной фазы АТО обезвредили более 2070 взрывоопасных предметов, очистили 385 километров дорог и полностью разминировали 25 объектов инфраструктуры», - отметил он.Читайте такжеВ Славянске саперы обезвредили 20 взрывоопасных устройств возле ж/д путей
«Только за последние сутки саперы Вооруженных сил обезвредили 34 взрывоопасных предметы, расчистили и проверили 70 километров дорог и 7 объектов инфраструктуры», - добавил Лысенко.
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