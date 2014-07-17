Санкции Запада против РФ не помогут Украине - Медведев

«Все эти санкции, увы, не помогут Украине ничем», - сказал на заседании правительства в четверг Медведев, котрого цитирует РИА Новости.

Напомним, власти США 16 июля ввели новые санкции в отношении российских банков и компаний, в том числе «Газпромбанка» и «Внешэкономбанка», а также «Роснефти» и НОВАТЭКа. Им, в частности, будет закрыт доступ на финансовые рынки США, а американским компаниям и частным лицам будет запрещено выдавать компаниям кредиты сроком более чем на 90 дней. Ужесточение санкций в отношении РФ одобрили также лидеры Евросоюза.

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Также Медведев считает, что санкции США, введенные в отношении компаний в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплекса, приведут к росту антиамериканских настроений и будут способствовать консолидации российского общества.

«Санкции, о которых сейчас говорят, то есть так называемые секторальные санкции, примененные американскими властями к большим коллективам российских предприятий в сфере ОПК, энергетики, некоторым банкам, к сожалению, будут способствовать дальнейшему росту антиамериканских и антиевропейских настроений», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что произойдет дальнейшая консолидация российского общества против тех стран и людей, которые пытаются Россию ограничивать и действовать против интересов ее граждан.

При этом Медведев сказал, что санкции не способны причинить неприемлемый ущерб российской экономике.

По его мнению, новые санкции могут вернуть отношения России с вводящими их государствами в атмосферу 80-х годов.

"Таким образом, мы просто вернемся в 80-е годы в отношениях с государствами, которые такие санкции вводят", - сказал Медведев.

По его словам, санкции в отношении российских компаний со стороны США нелегальны, потому что они не основаны на решениях ООН.

«Санкции в отношении российских компаний вообще нелегальны, потому как они не основаны на решениях Организации Объединенных Наций, то есть вводятся в произвольном порядке», - сказал Медведев.

Также Медведев заявил, что Россия вынуждена перестраивать экономические модели развития из-за санкций США и переходить на импортозамещающие технологии.

Он подчеркнул, что давление на Россию не может не отразиться на бюджетной политике РФ и ее приоритетах. "Социальные обязательства безусловно все будут исполняться, для этого денег у нас достаточно. Но помимо этого нам придется большее внимание уделять расходам на оборону и безопасность", - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине. Как сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко 16 июля, Вооруженные силы РФ стягивают технику к границе с Украиной и обустраивают огневые позиции. 17 июля в СМИ появилось видео обстрела украинской территории «Градами» из Ростовской области РФ.