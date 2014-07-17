Москва "разочарована" решением ЕС по санкциям

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с решениями Европейского совета по ситуации в Украине.

Как отмечается в комментарии, «в Москве обратили внимание на принятые по итогам заседания Европейского совета 16 июля очередные «заключения», касающиеся ситуации в Украине. Разочарованы тем, что Евросоюз, вопреки собственным интересам, поддался на шантаж американской администрации и пошел по пути санкционных мер в отношении России».

По мнению российского МИДа, «при этом Брюсселем, по примеру Вашингтона, фактически используется «логика зазеркалья», когда во всех грехах обвиняются те, кто предпринимает реальные усилия по деэскалации ситуации в Украине, а вопиющие факты, включая непрекращающийся поток беженцев с Украины в Россию, обстрелы российской территории и иные антироссийские провокации, откровенно замалчиваются».

МИД РФ отмечает, что «Россия на протяжении всего периода с момента начала конфликта в Украине максимально содействовала прекращению огня и запуску внутриукраинского диалога, строго следовала женевским договоренностям от 17 апреля с.г., включая главную из них – о прекращении кровопролития и начале мирного процесса на Украине. Все наши усилия натыкались на откровенный саботаж со стороны Киева и его американских покровителей».

Читайте такжеУкраина не будет разрывать дипломатические отношения с РоссиейИ теперь, говорится в комментарии, «вместо того, чтобы использовать имеющиеся возможности для начала диалога Киева с представителями юго-востока страны, Евросоюз пошел на поводу у сторонников силового решения внутриукраинского конфликта и провоцирования на его фоне конфронтации с Россией». Тем самым, считает МИД России, «ЕС берет на себя ответственность за продолжение военной операции Киева, в результате которой каждый день гибнут люди».

Читайте такжеСанкции загоняют российско-американские отношения в тупик – ПутинКак сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Читайте такжеРоссийские фондовые индексы и рубль падают на фоне санкцийПосле аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине. Как сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко 16 июля, Вооруженные силы РФ стягивают технику к границе с Украиной и обустраивают огневые позиции. 17 июля в СМИ появилось видео обстрела украинской территории «Градами» из Ростовской области РФ.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский Совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

Кроме того, 16 июля президент США Барак Обама утвердил новые санкции в отношении России из-за ситуации в Украине. В обнародованном Министерством финансов США списке, против которых введены санкции: корпорация "Алмаз-Антей", концерн "Калашников", "Ижмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и "Созвездие", Конструкторское бюро приборостроения и НПО машиностроения, "Новатэк", "Роснефть", ВЭБ и "Газпромбанк". "Газпромбанку" и ВЭБ санкции запрещают получать американские кредиты больше чем на 90 дней.

Также США ввели санкции против вице-спикера нижней палаты российского парламента Сергея Неверова, помощника президента России Игоря Щеглова и федерального министра по делам Крыма Олега Савельева.