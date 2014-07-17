"5 канал" приостановил вещание из-за очередного сообщения о минировании

В частности, на телеканале идет бегущая строка: «Из-за сообщения о минировании вещание "5 канала" временно прекращено».

Как сообщал УНИАН, за последнее время в офисе "5 канала" уже дважды искали взрывчатку - 4 июля и 15 июля.

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