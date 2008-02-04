Ющенко объявил выговор Черновецкому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за значительные недостатки в работе по стабилизации ситуации на первичном рынке жилья и ослабление исполнительской дисциплины.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в Указе «О безотлагательных мерах по решению проблемы обеспечения жильем инвесторов, понесших убытки в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр», подписанном сегодня, 4 февраля.

В указе отмечается, что Указом Президента от 3 марта 2006 года №185 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства жилья и стабилизации ситуации на первичном рынке жилья» с целью гарантирования защиты прав граждан, которые пострадали в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр», были предусмотрены ряд мероприятий по решению проблемы обеспечения жильем отмеченных граждан. Выполнение этих мероприятий было возложено на Киевскую городскую государственную администрацию. Однако до сих пор КГГА не приняла достаточных адекватных мер, направленных на обеспечение реализации прав пострадавших граждан на жилье, говорится в сегодняшнем указе.

Своим документом Президент признал неудовлетворительной работу Киевской горгосадминистрации по данному вопросу.

В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины в трехдневный срок создать комиссию для решения вопросов обеспечения жильем граждан, которые пострадали в результате деятельности «Элита-центр», включив в ее состав представителей пострадавших граждан. На Кабмин также возложено определение перечня инвесторов, которые пострадали от деятельности «Элита-центр».

Кроме того, правительство должно обеспечить решение в установленном порядке вопроса выделения земельных участков для строительства жилья с целью выполнения инвестиционных обязательств перед инвесторами, понесшими убытки.

В соответствии с принятым решением, до 14 февраля Кабинет Министров должен доложить о ходе выполнение сегодняшнего указа и в дальнейшем докладывать каждые две недели.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

*** Сегодня - в день второй годовщины разоблачения аферы «Элита-центр» - под стенами Секретариата Президента бессрочную голодовку объявили 10 обманутых инвесторов. В их поддержку вышли еще около 300 потерпевших. Участники акции установили палатку на улице Банковой. Они требовали, чтобы государство защитило их права.