Вооруженные силы РФ установили 130-миллиметровую артиллерийскую систему в оккупированной части Херсонщины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Вчера в районе временно оккупированной территории, недалеко от населенного пункта Стрелковое Херсонской области, в районе Арабатской стрелки была установлена 130-миллиметровая артиллерийская система вооруженных сил РФ», - заявил он.

Также Лысенко заявил, что российские военные обустроили лагерь в населенном пункте Боевик вблизи черниговского участка украинской границы.