Вооруженные силы РФ установили 130-миллиметровую артиллерийскую систему в оккупированной части Херсонщины
14:01, 16 июля 2014Политика
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В Херсонской области в вооруженные силы РФ установили 130-миллиметровую артиллерийскую систему.
На Арабатской стрелке появилась российская артиллерия / Яндекс
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Вчера в районе временно оккупированной территории, недалеко от населенного пункта Стрелковое Херсонской области, в районе Арабатской стрелки была установлена 130-миллиметровая артиллерийская система вооруженных сил РФ», - заявил он.
Также Лысенко заявил, что российские военные обустроили лагерь в населенном пункте Боевик вблизи черниговского участка украинской границы.
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